Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Yurtta kalan öğrencilerle bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu’ya, öğrenciler üniversite hattındaki toplu taşıma araçlarında kendileri için yapılan bilet indirimi nedeniyle teşekkür ettiler.

Vali Aydoğdu, öğrencilere yapılan desteğin sadece bilet indirimi ile kalmayacağını belirterek, "Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler de düzenleyerek, öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağız." dedi.