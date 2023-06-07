Samsun 19 Mayıs Şehit Vural Akdeniz Anaokulu tarafından düzenlenen “Teknoloji Bağımlılığının Öğrenci ve Aileye Zararları” başlıklı yürüyüşte minikler, ilçe esnafına ve vatandaşlara bilgilendirme yaptılar.

“Teknoloji Bağımlılığının Öğrenci ve Aileye Zararları” konusuna dikkat çekmek için öğrenciler, pankartlar, sloganlar ve kostümler hazırlayarak yürüyüş yaptılar. 15 Temmuz Millet Meydanı’nda buluşup konu ile ilgili hazırladıkları bildirileri esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara dağıtarak bilgilendirme yaptılar.

Okul Müdürü Cüneyt Kahyaoğlu, “Teknoloji Bağımlılığının Öğrenci ve Aileye Zararları konusuna dikkat çekmek için öğrencilerimiz pankartlar, sloganlar ve kostümler hazırlayarak yürüyüş yaparak 15 Temmuz Millet Meydanı’nda buluşup konu ile ilgili hazırlanan bildirileri esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara dağıtarak bilgilendirme yaptık. Geleceğimiz olan öğrencilerin hayata hazırlanmaları sürecinde onların ihtiyacı olan sevgiyi ve ilgiyi telefon ve tablet ile değil, çocuklarımız ile oyun oynayarak karşılamamız gerekiyor. ‘Kırılmasından korktuğunuz telefonunuz değil, çocuklarınızın kalbi olsun’ şeklinde tavsiyede bulunarak etkinliğe katılan velilerimize ve hazırlık aşamasında emek harcayan öğretmenlerimize ve stajyerlerimize teşekkür ederiz” dedi.