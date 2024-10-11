Bilecik’te ‘Tarihi Ve Kültürel Mirası, Genç Nesillerle Buluşuyor’ sloganıyla minik öğrenciler Osmaneli’nin tarihi yerlerini gezdiler.

Osmaneli Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Tarihi Ve Kültürel Mirası, Genç Nesillerle Buluşuyor’ sloganıyla 3’üncü sınıf öğrencilerini Rüstempaşa Camii, Hamide Hatun Camii ve Aya Yorgi Kilisesi gibi birçok tarihi yerleri rehber eşliğinde gezdiler. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, minik öğrencilerin yaşadıkları ilçenin kültürel değerlerini yerinde öğrendiklerini anlatarak, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yaşadıkları yeri tanımaları ve tarih bilincini kazanmaları için çalışmalarımız devam edecek” dedi.