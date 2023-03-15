Samsun’da ortaokul öğrencileri yaptıkları süs eşyalarını satarak elde ettikleri gelirle deprem bölgesindeki sokak hayvanlarına mama aldı.

Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ sadece insanları etkilemedi. Bölgedeki sokak hayvanlarının bir kısmı deprem felaketinde kaybedildi. Geride kalan sokak hayvanları için mevcut yaşam şartları zorlaştı.

Samsun İlkadım ilçesi Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 7. sınıfta okuyan bir grup duyarlı öğrenci, okul müdürü Şahin Akın’ın desteği dahilinde bir proje başlattı. Okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Mustafa Yalçın Alp’in koordinasyonu ile öğrenciler kendi ilgi ve imkanları dahilinde süs eşyaları ve takı eşyaları yaptı. Bu ürünleri başta öğretmenler olmak üzere yardımsever insanlar satın aldı. Elde edilen gelir ile alınan kedi ve köpek mamaları deprem bölgesinde yaşayan hayvanların beslenmesi için bölgeye ulaştırılmak üzere ilgili belediye birimine teslim edildi.