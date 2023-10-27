Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgesi doğrultusunda ’Cumhuriyetin 100. Yılı’ etkinlikleri kapsamında öğrenciler şehit Muhammet Fatih Safitürk’ün ablası Zeynep Bakırkaya’ya ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Müdürü Arzu Kesici, öğretmen ve öğrenci heyeti, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ailesi ile bir araya geldi. 2016 yılında Mardin Derik Kaymakamlığına gerçekleşen terör saldırısında şehit olan Muhammet Fatih Safitürk’ün ablası Zeynep Bakırkaya’ya taziye dileklerinde bulundular. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Zeynep Bakırkaya, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehit kaymakamın hatıralarından, kaymakam olma isteğinden, memleketi için çalışma azmi ile dolu olduğu ile ilgili hatıraları anlatan Bakırkaya, kardeşinin makamların en yücesi olan şehadetle müjdelendiğini, vatan için canların feda olduğunu ifade etti.