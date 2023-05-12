Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Paşa Konağı Halk Kütüphanesine özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Nevşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Gülbahçe içerisindeki tarihi Paşa Konağı’nda kurulan Paşa Konağı Halk Kütüphanesi geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı. Tasarımı ve mimari dokusuyla dikkati çeken ve içerisinde binlerce kitabın bulunduğu kütüphane haftanın yedi günü hizmet veriyor.

İçerisinde öğrenciler için ders çalışma odalarının da bulunduğu ve öğrencilere ücretsiz internet kullanımı imkânı sunan kütüphane kısa sürede öğrencilerden büyük ilgi gördü.