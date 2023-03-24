Zonguldak’ta lise öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek ormancılık haftası hakkında bilgiler aldı.

Şehit Prof. Dr İlhan Varank Kız Anadolu İ.H.L öğretmen ve öğrencileriyle Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bölge Müdür Faruk Bayraktaroğlu’nu ziyaret eden öğrenciler daha sonra personelin Ormancılık Günü ve haftasını kutlayarak çiçek hediye etti. Bölge Müdürü Bayraktaroğlu ise öğrencilere ormanlar ve ormancılık hakkında bilgiler vererek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, ormanlar bize dedelerimizden kalan miras değil, siz gençlere bırakacağımız emanettir" dedi.