Tepebaşı ilçesi Dumlupınar İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri derslerini orman fidanlığında yaptı.

Öğretmenleri Vildan Güneri ile birlikte ilk önce Ömür yerleşkesine gelen 30 öğrenciye orman yangınlarında kullanılan arazözü tanıtıldı. Daha sonra Orman Fidanlığına geçilerek Kayaçpark gezildi. Burada Orman Yüksek Mühendisi Dr. Nejat Çelik, öğrencilere toprağın oluşumunu anlattı ve Kayaçpark’ta bulunan 81 adet kaya ve maden örneklerini tanıttı. Gezinin devamında fidan üretim parseline gören öğrencilere, tohumdan bir fidanın nasıl yetiştiği gösterildi ardından ise fidan dikildi.