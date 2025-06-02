Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde öğrenim gören öğrencileri öğretmenleri eşliğinde yıl sonu gösterisi hazırladılar. Büyük beğeni toplayan gösteride gelecek dönem ilkokul öğrenimine başlayacak 10 öğrenci de mezuniyet belgesi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile kurulan ve bünyesinde belediye çalışanlarının çocuklarının öğrenim gördüğü BelKA Çocuk Gündüz Bakımevinin öğrencileri öğretmenleri eşliğinde yılsonu gösterisi hazırladılar. Gösteriye Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, BelKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz, aileler ve davetliler katıldı.

Vali Aslan, Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin büyük bir eksikliği giderdiğini ifade ederek, "Yıl boyunca devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde çocuklarımız ne kadar sosyalleşmişler, ne kadar öğrenmişler bunları görüyoruz. İnşallah her zaman siz ebeveynlerini gururlandıracak evlatlar olur, gururlandıracak işler yapar, vatana, millete hizmet ederler. Çünkü insan ömrü bir bayrak yarışı gibi. Bugün 4-5 yaşında olan evlatlar 20 yıl sonra çakı gibi insanlar olacak. Belki 40 yıl sonra devleti yöneten, topluma iş yapan insanlar olacak. Hepsinin bahtı açık olsun" dedi.

Ardından miniklerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Minikler yöresel halk oyunlarından, modern dans gösterilerine kadar birçok etkinliği izleyenlere sundular. Ayrıca gösteriler sırasında babalara da sürpriz yapılarak miniklerin hazırladığı videolar izletildi.

Gösterilerin sonunda bir üst sınıfa geçecek olan 4-5 yaş öğrencilere temsili karne verilirken, bu dönem anaokulu derecesinde mezun olarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul eğitimlerine başlayacak 10 öğrenciye de mezuniyet belgesi verildi. Yılsonu gösterisi öğretmen, öğrenci ve velilerin hep birlikte söylediği şarkılarla son buldu.