Kayseri’de bir lisenin kuyumculuk bölümü öğrencilerinin pirinç ve bakır kullanarak yaptığı ürünler, gerçeğini aratmadı.

Kayseri’de bir lisenin kuyumculuk bölümü öğrencilerinin pirinç ve bakır kullanarak yaptığı ürünler, gerçeğini aratmadı.

Kayseri’de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okulda pirinç ve bakırdan yaptıkları yüzük, kolye, küpe ve bronşları Forum Kayseri’de sergiledi. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi vatandaşların ilgisini çekerken, gerçeğini aratmayan ürünlerde beğeni topladı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut ve davetliler tarafından açılan sergide satılan ürünlerde, okula katkı sağlayacak.

Öğrencilerin yaptığı ürünler hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Halis Karabulut, “Okulumuzun kuyumculuk teknolojisi alanında öğrencilerimiz hem çıraklık eğitimi hem de okula devam ettikleri Anadolu Meslek Programı alıyorlar. Bunun içinde günlük müfredetta olan ödevleri var. Bizde bu çocuklarımızın ödevlerini burada sergilemek istedik. Ödev deyince akla basitmiş gibi geliyor. Çocuklarımızın ödevlerinde yaptığı yüzük, küpe, bronş ve taş işlemeciliğini burada sergiliyoruz. Burada da öğrencilerimizin yıl boyunca yaptığı çalışmaların bu zamana kadar olan kısmı var. Çağımızda analitik düşünmeye sahip, yeni modeller oluşturabilecek insanlar istiyoruz. Öğrencilerimizinde o yolda ilerlediklerini buradan gösteriyorlar. Bu ürünleri yaparken gümüş kullanamıyoruz. Pirinç ve bakır kullanıyoruz. Pirincin işlemesi biraz daha zor. Pirinci işleyen öğrenci her türlü işlemeyi yapabilir. Zor olduğu için pirinçten başladık. Maliyeti de ucuz. Çocuklarımız bunlarla çalıştıkları zaman altın ve gümüşte zorlanmıyorlar” ifadelerini kullandı.