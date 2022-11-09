Kars’ta Ortaokul öğrenci ve öğretmenleri Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuar’ına ziyaret etti.

Kars’ta Ortaokul öğrenci ve öğretmenleri Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuar’ına ziyaret etti.

Kars İstiklal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri gezi çerçevesinde Devlet Konservatuarını ziyaret ederek konservatuar öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrenciler daha sonra fakülte alanını gezdi. Öğretmenleriyle Konser Salonu’na geçen öğrenciler burada üniversiteleri ağabeyleri tarafından kendilerine verilen mini konseri dinledi. Müzik dinletisinin ardından bir hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler, kampus alanından ayrıldılar.