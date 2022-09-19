Erzincan’ın Tercan ilçesinde yatılı ilköğretim okulu öğrencileri 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kıbrıs gazisi Ahmet Şengül’ü evinde ziyaret ederek çiçek verdiler.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yatılı ilköğretim okulu öğrencileri 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kıbrıs gazisi Ahmet Şengül’ü evinde ziyaret ederek çiçek verdiler.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengül, anılarını öğrencilere anlatarak, devlete sadık olunması gerektiğini, ülkemiz için bir daha askere gitmeye hazır olduklarını belirtti.

Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sağsz ise insanoğlunun her makama gelebileceğini ancak şehitlik ve gazilik mertebelerinin bambaşka olduğunu vurguladı.

Öğrenciler ise bu güzel günde gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerine minnet duyduğunu söyledi.

Gazi Şengül misafirlerine ikramda bulunarak onlarla geçmişe geri dönerek duygusal anlar yaşadı.

Ziyarette Tercan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sağsz. Okul Müdürü Ahmet Polatcan, Şehit Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emrah Dağ ve öğrenciler bulundu.

Daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ayrıldılar.