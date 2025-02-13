Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Dalak, röportajda İstiklal Marşı’nın milli birlik ve beraberlik açısından taşıdığı önemi vurguladı. Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi ve bağımsızlık mücadelesine olan katkılarına dikkat çekti. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Dalak, genç neslin milli değerleri anlaması ve sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaymakam Halil Dalak, milli egemenlik, bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi konularında görüşlerini paylaştı. Gençlerin bu değerlere sahip çıkmasının önemini dile getirdi.

Etkinlik öğrencilerin ilgisi ve katılımıyla verimli bir şekilde tamamlandı. Kaymakam Dalak, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öğrenciler ise ilk kez bir kaymakam ile röportaj yapmanın heyecanını yaşadı.