Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, farklı okullarda eğitim alan öğrenciler Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında farklı okullarda eğitim alan öğrencilerimiz Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Düzenlenen etkinliklerde öğrenciler Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Kriminal Şube Müdürlüğü ve komando personelimiz tarafından açılan stantları gezerek merak ettikleri konular hakkında sorular sordu. Motosikletli Jandarma Asayiş Timi ve komando personellerimiz ile bir araya gelen öğrencilerimize Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik kuralları, levhalar ve emniyet kemeri kullanımı konularında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Etkinlik köpek timleri tarafından yapılan gösteri ile sona ererken öğrencilerimize boyama kitabı, dergi, kalem ve Türk bayrağı hediye edildi” ifadeleri yer aldı.