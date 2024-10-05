Salih Baba Yurt Müdürlüğü’nde barınan 5 öğrenci, Hayvanları Koruma Günü kapsamında çevrede yaşayan sokak hayvanlarını besleyerek, minik dostlarına sevgi ve duyarlılıklarını gösterdi.

Salih Baba Yurt Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yurt müdürlüğünde barınan 5 öğrenci, çevrede yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı ve kendi harçlıkları ile aldıkları mamalarla minik dostlarını beslediler. Bu etkinlik, öğrencilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlılık kazanmaları ve onları koruma bilinci edinmeleri amacıyla düzenlendi.

Etkinlik, yurt çevresinde yaşayan hayvanlara yönelik farkındalık oluştururken, öğrencilerin hayvan sevgisini pekiştirdi. Öğrenciler, hayvanların bakımı ve korunması konusunda daha duyarlı bir yaklaşım geliştirdi ve çevrelerinde yaşayan tüm canlılara karşı daha fazla sorumluluk hissetti.

Etkinlik sonrasında öğrencilerden alınan geri bildirimlerde, hayvanları koruma projelerinin artırılarak devam ettirilmesi yönünde talepler geldi. Öğrenciler, bu tür projelerin hem topluma hem de kendilerine büyük fayda sağladığını belirterek, Yurt Müdürlüğü’nün düzenleyeceği benzer etkinliklerde yer almak istediklerini ifade ettiler.

Salih Baba Yurt Müdürlüğü, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle öğrenciler arasında farkındalık oluşturmaya ve topluma katkıda bulunmaya devam edecek.