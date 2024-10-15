Ordu’nun Aybastı ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı sivil savunma uzmanları eşliğinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bağlı pansiyonunda öğrencilerin ve personelin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla gerçeğini aratmayan tatbikat düzenlendi. Tatbikatta ilk olarak öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Siren sesinin duyulmasıyla öğrencilerin, binayı kısa süre içerisinde izdihama yol açmadan boşaltmaları sağlandı. Deprem, yangın tatbikatı esnasında binadan çıkamayan bazı öğrenciler ise arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.

“Gerçekleştirilen tatbikatlar öğrencilerimiz açısından önem taşıyor”

Tatbikatı değerlendiren Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İdris Arpacı, “Okulumuz pansiyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sivil savunma uzmanları eşliğinde deprem ve yangın tatbikatları başarıyla gerçekleştirdik. Okulumuzda yapılan tatbikatlar, öğrencilerin ve personelin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla düzenlendi. Bu eğitimler sırasında, yangın anında tahliye, deprem sırasında güvenli alanlara yönlendirilme ve olabilecek tehlikelere karşı alınacak önlemler detaylı bir şekilde uygulamalı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrencilerin bilinçlenmesi ve afet anında nasıl davranacaklarını öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor. İlçemiz genelinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek acil durumlarda can güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor” dedi.

Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki düzenlenen etkinlikte doğal afetler konusuna da dikkat çekildi.