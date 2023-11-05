Erzurum Türk Dünyası Kulübü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, ziyaretten dolayı mutlu olduklarını, gazilerin ve öğrencilerin birlikte güzel ve kıymetli bir zaman geçirdiklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Erzurum Türk Dünyası Kulübü Başkanı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileriyle birlikte, Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezinde bir araya gelerek kardeşlerimizle karşılıklı sazlı, sözlü, şiirli sohbet ettik. Misafirperverliklerinden dolayı Kulüp Başkanı ve Öğrenci Kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.