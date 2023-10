Samsun Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail’in Filistin katliamına karşı sessiz kalmadı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Kudüs yazısı oluşturdu, Filistin bayrakları açtı. Açılan Filistin bayrakları okulun Moda Tasarım Teknolojileri Atölyesinde öğrenciler tarafından üretildi. İsrail’e tepki gösterilen, Filistin’e destek verilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da katıldı.

Okulun edebiyat öğretmeni Duygu Tuncel Güner yaptığı konuşmada, ”Birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmış, 3 semavi dini içinde barındırmayı başarmış; sinagogları, kiliseleri, camileri yan yana vurdurarak her dine saygı duyabilmiş, defalarca yıkılmış ancak yeniden kurularak ayağa kalkmış bir şehirdir Kudüs. Hz. Davut’u, Hz. Süleyman’ı, Hz. Muhammed’i ağırlamış, Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa’yı korumuş kollamış, İsrail’in değil Filistin’in başkentidir Kudüs. Osmanlı döneminde tamamına sahip olduğumuz bu topraklar, yıllar içerisinde çirkin politikalarla elimizden alındı. Mescidi Aksamız defalarca yıkıldı. Filistin halkı yıllarca zulme uğradı. Filistin’deki tarihi mekânlar tarumar edilerek, şehrin kadim değerlerle bağları kopartılmaya çalışıldı. Yerli halkın tüm imkânlarına el konuldu, çeşitli baskı ve uygulamalarla halk, şehri terk etmeye zorlandı. Bu bilinçli istila politikalarıyla dünyanın değişik ülkelerinden zaman zaman zorlama ve şantajlarla Yahudiler, Filistin topraklarına taşınmaya başlandı. Böylece küçük alanlarda başlayan toprak istilası, her geçen gün Yahudi nüfusun arttığı planlı bir işgale dönüştü. Böylece Filistin topraklarının işgaliyle başlayan süreçte Müslümanlar; baskı, zulüm, işkence ve hatta katliama maruz kaldı, her türlü hak ve özgürlükten mahrum bırakıldı, tüm imkânları talan edilerek gasp edildi" dedi.