Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün evcil hayvan parkı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün evcil hayvan parkı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünde bulunan evcil hayvan parkının kapılarının öğrencilerine her zaman açık olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle parkın ziyaretçi akınına uğradığını vurguladı.

Evcil hayvan parkını 4 günde yaklaşık Bin 200 öğrencinin ziyaret ettiğinin hatırlatan Çöplü “Evcil hayvan parkımıza Özel Kolej, Anaokulu ve İlkokullardan binden fazla öğrenci, öğretmen ve veli ziyarette bulundu. Kedi, köpek, tavuk, ördek, kaz ve hindi, koyun, keçi, sülün, tavus kuşu, tavşan, keklik gibi hayvanları yakından gören öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar” diye konuştu.

Ziyarete gelen öğrencilere belediye tarafından pamuk şeker, çikolata, meyve suyu ve limonata ikramında bulunuldu.