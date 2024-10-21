Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Botanik Bahçesi’ni ziyaret etmek üzere Düzce 23 Nisan İlkokulu’ndan 40 öğrenci ve öğretmenleri geldi.

DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy’un hazırladığı sunum ve Orman Fakültesi Arş. Gör. Tuba Gül Doğan’ın anlatımıyla gerçekleşen ziyarette; Düzce Üniversitesi’nin Botanik Bahçesi bölümleri, müzesi ve bahçeleri gezildi. İlkokul öğrencilerinin bitkileri ve çiçekleri yakından görme, tanıma ve keşfetme imkanının oluştuğu gezide; Prof. Dr. Necmi Aksoy öğrencilere Botanik Bahçesi hakkında genel bilgilendirmede bulunurken, Arş. Gör. Tuba Gül Doğan ise Botanik Bahçesi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti. Botanik Bahçesi’nde çeşitli bitkilerin yer aldığını ve aynı zamanda fosilleşmiş bitkilerin de bulunduğunu belirtti.

DÜSTİBAM tarafından hayata geçirilmiş olan Botanik Bahçesinin Batı Karadeniz Bölgesinin ilk botanik bahçesi olma özelliğine sahip olduğu da vurgulandı. İlkokul öğrencilerine çeşitli bilmeceler sorulduğu etkinlik hem eğlenceli hem de eğitici bir gezi fırsatı sağladı.