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Okul, öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan yiyecekler Ardahan Milli Egemenlik parkında kurulan çadırda davet edilen misafirlere sunuldu. Yiyecek stantlarının başına gelen misafirlere ikramlarda bulunan öğrenciler yardımlaşma ve zor zamanlarda birlik olma davranışlarını yaparak yaşayarak öğrenip örnek oldular.

6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla ’Ardahan Salim Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi’ öğrencileri yardım programı düzenledi. 2 gün sürecek olan programda elde edilen gelir deprem bölgesine bağışlanacak.

Ardahan Salim Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri önderliğinde depremzedeler yararına yapılan yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Posof’tan depremzedelere yardımlar devam ediyor

Posof’tan depremzedelere yardımlar devam ediyor

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