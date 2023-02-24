Kayseri Tekden Lisesi 10. sınıf öğrencileri, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla panayır düzenledi. Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Miktar ne olursa olsun depremzede vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır" dedi.

Kayseri Tekden Lisesi 10. sınıf öğrencileri, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla panayır düzenledi. Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Miktar ne olursa olsun depremzede vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendiren depremler sonrası bölgeye yardımlar sürüyor. Tekden Lisesi 10. sınıf öğrencileri de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için okullarında panayır düzenledi. Düzenlenen panayırın gelirinin tamamen deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları için harcanacağını söyleyen Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Türkiye depremle beraber çok acı günler yaşadı. Tekden Eğitim Kurumları olarak, deprem bölgesine birçok yardım götürdük. Ancak bugün çok daha farklı bir organizasyon ile karşı karşıyayız. Tekden Lisesinin çok değerli 10. sınıf öğrencileri bir panayır düzenlediler. Organizasyon tamamen onlara ait ve tabii ki öğretmenlerimiz de öğrencilerimize destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada bütün öğrencilerimiz katkı sağlayarak, o bölgede ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza buradan yardım gönderilecek. Bu hem gençlerimizin şefkat, merhamet ve paylaşım duygularını artırma açısından eğitim yönünden önemli olan bir şey, hem de bu arkadaşlarımızın ne kadar miktar toplarlarsa bu tutarı oraya göndermeleri depremzede vatandaşlarımıza belki biraz katkı da sağlayacaktır. Bu iki bakımdan da çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Yapılan panayırı eğitim olarak gördükleri için öğrencilerin organizasyonlarına çok önem verdiklerini ifade eden Tekden, panayırda emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.