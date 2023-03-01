Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından depremzedeler için hayır etkinliği düzenlendi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından depremzedeler için hayır etkinliği düzenlendi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, ülkenin çeşitli bölgelerinden yardımlar devam ederken, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenciler ve aileler de duyarsız kalmadı. Evlerde hazırlanan ve okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da destek verdi.

“Ülkemizin yarasını el birliği ile birlikte saracağız”

Ülke olarak dayanışmanın yaşanması gerektiğini söyleyen ve yaraların birlikte sarılacağına dikkat çeken Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Ünel, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem gerçekten ’asrın felaketi’ olarak nitelendiriliyor. Ülkemizde çok büyük yıkımlar ve acılar oldu. Bizler de öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte bu yaraya bir nebze merhem ve katkıda bulunmak adına bir dayanışma hayır etkinliği düzenledik. Bu anlamda öğrencilerimizin yardımlaşma duygusu olarak diğer depremzede öğrencilerimize de el birliği ile katkıda bulunuyoruz. Bununda beraber yine okulumuzda kan bağışı kampanyası yaptık. Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla toplamda 752 ünite kan bağışı düzenleyerek deprem bölgesindeki ihtiyacı olan insanlarımıza gönderdik. Bu etkinliğimizde toplanan yardımlarımızı da ilçemize gelen depremzedelerimize göndereceğiz. Buradaki en önemli husus gençlerimizin emek vermeleri ve bunu birlikte başarmalarıdır. Ben öğrencilerimi bu duyarlılıkları için kutluyorum. Etkinliğimize 25 öğrenci ve 15 öğretmen arkadaşlarımız görev aldı. Bu gibi duyarlılıklarımızı afet bölgelerimiz için aralıklarla devam ettireceğiz. Öğrencilerimiz ve bizler eğitim camiası olarak tek bir yürek olduk. Başka Türkiye yok. Dolayısıyla bu ülkemizin yarasını el birliği ile birlikte saracağız ve birlikte başaracağız” dedi.

Etkinlik gün boyu devam ederken, toplanan paralar ise ilçede bulunan depremzede çocuklara ve AFAD aracılığı ile bölgeye gönderilecek.