Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, deprem bölgesinde görev yapan polis abilerinin Polis Haftasını kutlamak için mektup yazdılar.

Asrın felaketi ile karşı karşıya kalan ve aynı zamanda da görevlerini yerine getirmeye çalışan emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlamak ve onlara moral vermek amacıyla 3/A sınıfı öğrencileri Kahramanmaraş ilinde görev yapan polis abilerine mektup yazdılar. Öğrenciler yazmış oldukları mektuplarında polis abilerinin Polis Haftasını kutladılar. Mektuplarında her zaman onlar için dualar ettiklerini belirten öğrenciler, bu zor zamanlarda hem doğal felaketle hem de ülkemizin huzuru için gece gündüz görev yaptıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ettiler.

3/A sınıfı öğretmeni Nermin Parmaksızoğu rehberliğinde yazılan mektuplarda öğrenciler şu ifadeleri kullandılar:

“Bizler Erzincan’da yaşanan depremleri yaşamadık. Ama büyüklerimizden çok dinledik. Ne kadar kötü bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Görevinizi bu zor şartlarda yaptığınız için sizlere hep birlikte dua ediyoruz. Polis Haftanız kutlu olsun.”

Öğrenciler yazmış oldukları mektupları Kahramanmaraş’ta görev yapan polislere gönderdiler.