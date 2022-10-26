Bilecik’te ortaokul öğrencileri tarafından sahnelenen ’Cumhuriyetin İlanı’ gösterisi ayakta alkışlandı.

Bilecik’te ortaokul öğrencileri tarafından sahnelenen ’Cumhuriyetin İlanı’ gösterisi ayakta alkışlandı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, saydı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kurucu Müdürü Zafer Bozkurt, "Cumhuriyet halkın iradesidir, özgürlüğüdür, ortak değerleridir. Cumhuriyet aydın gençliktir, araştıran, sorgulayan gençliktir. Cumhuriyet bilgidir, bilimdir, gelişmedir, öğrenmektir, vatan sevgisidir, bayrak sevgisidir. Sanattır, müziktir, liderliktir ve ulus sevgisidir" dedi.

Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanıyla ilgili okulun orta okul öğrencilerin hazırladığı kısa tiyatro gösterisi sergilendi. Bir masanın başına başta Mustafa Kemal Atatürk, Rize Milletvekili Fuat Bey, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey, Kemalettin Sami Bey, Halit Paşa, Kazım Paşa, İsmet Paşa ve Fethi bey canlandıran öğrenciler oturdu. Sırasıyla herkes Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini söylerken, Atatürk canlandıran öğrenci Derin Su Toka son olarak ayağa kalkarak, "Efendiler yarın Cumhuriyeti kuruyoruz" sözleri ardından bir gazeteci çocuk "Yazıyor, yazıyor, cumhuriyetin ilanı yazıyor" diyerek okul bahçesinde koşturdu. Bu sırada veliler ayağa kalkarak uzun süre alkış tuttular.

Ardından okulun Sosyal Bilimler Öğretmeni Sinem Mert’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Oratoryo gösterisi, 4,6 ve 8’inci sınıf öğrencilerin şiirlerini okuması, okul korusunun dinletisiyle program sona erdi.