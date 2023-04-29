Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler tarafından çevre konulu sergi düzenlendi.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4004 Projesi Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum Temalı Serginin açılışına katıldı.

Kaymakam Yazıcı, "Safranbolu’muzun her bir okuluyla her bir eğitimcisiyle gurur duyuyoruz. Özverilerinden, desteklerinden ve öğrencilerimizin azimlerinden dolayı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eminim ileriki dönemlerde önemli projelerle ülkemizin geleceğine yönelik önemli adımları gerçekleştirecek gençlik bu TEKNOFEST gençliği sizler olacaksınız. İlimizden ve ilçemizden bu güzel açılışa katılan değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”dedi.