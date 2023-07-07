Atatürk Üniversitesi “Cevapsız Çağrı” sergisi başlığıyla farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza attı.

Atatürk Üniversitesi’nden 125 öğrencinin katılımıyla 408 fotoğraf cevapsizcagri.com.tr adresinde fotoğraf ve sanatseverleri bekliyor. “Cevapsız Çağrı” sergisi görsellerin iletişimi özelinde bir bilgi göndereni ve alıcısı arasındaki bağı fotoğraflar üzerinden kurmayı hedeflediği belirtilerek, “ Burada ‘Görsellerin sesliliği’ ifadesini fotoğraf bilgisinin göndereni ve alıcısı arasındaki bir çağrı olarak görüyoruz. Sergimizdeki her bir fotoğraf göndereni tarafından alıcısına bir çağrıdır. Onlarca farklı fotoğraf ve onlarca farklı çağrı atıyoruz. Duygularımızla ortaya koyduğumuz bu görsel çağrılara geri dönüşlerinizi bekliyoruz. En güzel anlarınızı uzaklardan alkışlıyoruz.” denildi.

Bir bilginin anlamlandırılması bilgi göndereni ile bilgi alıcısı arasındaki kurulan bağ ile ifade edildiğini ve bu bilgi bağına iletişim denildiği ifade edilerek, “İletişim ise teknik olarak yazılı, sözsel, görsel ve ses ile yapılır. Bugün “sözlerin görselliği, görselliğin sesliliği” gibi ifade edilmiş bir iletişim dilini fazlasıyla kurduğumuz bir çağdayız. Sosyal medya ile günümüzde yazı, görsel ve ses kullanarak kurduğumuz iletişim ağı geçmiş zamanlara göre daha geniş kitlelere hitap etme gücü kazanmıştır.” diye belirtildi.

“Cevapsız Çağrı” sergisi 20 Mayıs 2024 tarihine kadar cevapsizcagri.com.tr ziyaret edilebilecek.