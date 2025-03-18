Ordu’nun Ünye ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl coşkusu öğrencilerin hazırladıkları koreografiyle coşkuyla yaşatıldı.

Büyük zaferin 110’uncu yılı anma programı, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün ve tüm şehitler adına saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolaysıyla hazırladığı programla devam etti.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tamer Uysal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak, Çanakkale Savaşı’nın vatan evlatlarının bu cephede verdiği var olma mücadelesinin destansı hikayesi olduğunu ifade ederek, "Çanakkale bizim ruh abidemizdir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo, müzik ve şiir gösterisi sunuldu. Program, zaferin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, Ünye Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.