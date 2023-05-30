Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırlayarak hayvan sevgisinin aşılanması konusunda eğitim verdi.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret eden öğrencilere, yetkililer tarafından barınağın genel işleyişi, özel hayvanların yaşam alanları, hayvan sahiplenme şartları ile kuduz vakalarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Çevre Mühendisi Rüveyşa Turan, sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların gerek vatandaşlar gerekse barınaktaki görevli ekipler tarafından toplanarak aşı ve bakımlarının yapıldığını söyledi. Avrupa’nın en büyük ve modern barınağı olan merkez hakkındaki tanıtım filmini izleyen öğrenciler, ardından gezi boyunca can dostlarla keyifli vakit geçirdi. Hayvan satın almak yerine sahiplenmenin önemine değinen Turan, “Barınağımızdaki hayvanların her birinin bakımları ve aşıları yapılmıştır. Evinde kedi ya da köpek bakmak isteyen vatandaşlarımız, uygun şartları taşımaları halinde seçtikleri hayvanı ücretsiz olarak sahiplenebilir” dedi.