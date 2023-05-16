Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu yapan öğrenciler, Türk bayrakları ile ilçeyi gezdi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, bisiklet turu düzenlendi. Bisikletli öğrenciler, ilçe meydanda toplanarak polisler eşliğinde bisikletlerle şehir turu yaptı. Ellerindeki bayraklarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan öğrencilere öğretmenleri eşlik etti.