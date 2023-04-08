ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri ‘Bir Kutu Bin Umut’ projesi kapsamında Kahramanmaraş’taki depremzedelere 20 koli yardım malzemesi hazırladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak adına yapılan çalışmalardan bir yenisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden geldi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ‘Bir Kutu Bin Umut’ projesi hazırlayan öğrenciler kendi imkânlarıyla proje bütçesine katkı sundu. Doç. Dr. Ezgi Taylan Koparan danışmanlığında hayata geçirilen projenin ekibinde yer alan ve aynı zamanda depremzede olan öğrenci Nisanur Kalender aracılığıyla bu hafta Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde köy ve mahallelerde çadırda konaklayan vatandaşlara temel gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan 20 koli malzeme dağıtıldı.

Projede 21 öğrenci yer aldı.