Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BGEP) çerçevesinde hazırlanan ve bu yıl ikincisi basılan ‘Ayvalık Kıyılarından Öyküler-2’ kitabının tanıtımı ve projede yer alan öğrencilere ödülleri Özgün Akademi’de gerçekleşti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BGEP) çerçevesinde hazırlanan ve bu yıl ikincisi basılan ‘Ayvalık Kıyılarından Öyküler-2’ kitabının tanıtımı ve projede yer alan öğrencilere ödülleri Özgün Akademi’de gerçekleşti.

Ayvalık’ın önemli sanayicilerinden Halil Sucu ile annesi Emine Sucu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, ilçe protokolü temsilcileri, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve davetliler hazır bulundu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın’ın koordinasyonu ile hayata geçirilen ‘Ayvalık Kıyılarından Öyküler’ projesiyle eğitim-öğretim sisteminin hedef kitlesi olan öğrencilerin, Türkçeyi iyi ve doğru kullanan, yazma becerisi kazanmış, düşünen, sorgulayan ve kendini gerçekleştirmiş saygın bireyler olmalarının hedeflendiği bildirildi.

Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin dinletisi ile başlayan programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, projeyi eğitim-öğretim sisteminin en stratejik unsuru olan öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “12 okuldan, 12 gönüllü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz okullarından 144 öğrenci ile yaklaşık olarak 6 ay süresince öykü yazma atölye çalışması yaptı. Okullarda atölye çalışmaları sonucunda, öğrencilerimizin yazdığı öyküler danışman öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilerek, okul ve öğrenci adı olmadan sadece rumuzla seçici kurulumuza değerlendirilmek üzere e-posta yoluyla gönderildi. Proje Ekibimiz 60 öyküyü defalarca okuyarak değerlendirdiler. 8 öykümüz ödüle layık görüldü. Toplam 46 öykümüz yayımlanmaya değer görülerek sponsorumuz Özgün Akademi tarafından kitaplaştırıldı. Kitabımıza ISNB numarası alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızca bandrol verilmiştir. Ayrıca, kitap kapağımızı da ortaöğretim öğrencileri arasında tasarım yarışması yapılarak belirlendi. Birinci olan tasarım, kitabımızın kapağında yer aldı” dedi.

Kitabın basımını üstlenen işadamı Halil Sucu da, geçtiğimiz yıl yitirdiği Ayvalık’ın sevilen sanayicilerinden babası Ahmet Sucu’nun izinden eğitime ve öğretime destek vermeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, “Babamın yakın arkadaşı Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, böylesi bir teklifle geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Ayvalık Kıyılarından Öyküler bizim için de çok güzel bir hikâye oldu” ifadelerini kullandı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, öğrencilerin yazacakları hikâyelerle hayal dünyalarına, onların yapmak istediklerine yardımcı olabilmek ve ufuklarını açabilmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu projeyle amacımız bunu gerçekleştirebilmekti. Bugün bunu başarmış olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Kitabın tanıtımı ve ödül töreninde konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da kitabın yazılım aşamasından, yayınlanmasına kadar olan süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik; projeyi hayata geçiren ve katkı verenlere plaket ve ödüllerin verilmesiyle sona erdi.