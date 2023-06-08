Dünya Çevre Günü çerçevesinde ilkokul öğrencileri atıklardan yaptıkları eserleri sergiledi.

OMÜ Vakfı Koleji’nde eğitim gören ilkokul öğrencileri okullarında bulunan atölyedeki atıklardan ilginç resimler yaptı. Öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan "İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi" Yeşilyurt AVM’de açıldı. Dünya Çevre Günü kapsamında çevrenin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla açılan sergi, AVM ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Sergiyi Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik de ziyaret etti.

Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen "İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi" 11 Haziran Pazar günü sone erecek.