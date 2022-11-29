Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin “Atık Kumbaram” projesine Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden tam destek. Öğrenciler “Atmıyoruz, Dönüştürüyoruz Kampanyası” ile sıfır atık farkındalığına katkı sağladı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin “Atık Kumbaram” projesine Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden tam destek. Öğrenciler “Atmıyoruz, Dönüştürüyoruz Kampanyası” ile sıfır atık farkındalığına katkı sağladı.

Selçuklu Belediyesinin sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmalarından bir tanesi olan “Atık Kumbaram” projesi yoğun ilgi görmeye ve bu alanda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri “Atmıyoruz, Dönüştürüyoruz Kampanyası” düzenleyerek dönem boyunca okulda biriktirdikleri atıkları Selçuklu Belediyesinin Aydınlıkevler Mahallesinde bulunan “Atık Kumbaram” noktasına getirerek teslim ettiler.

Selçuklu Belediyesine teşekkür

Okulda kampanyaya öncülük eden Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Şerife Argun Günaydın okulda öğrencilerin atıkları toplayabilmesi için Selçuklu Belediyesinin sağladığı katkılar sebebiyle teşekkür ederek, “Bulunduğum okulda çok mutluyum çünkü harika geri dönüşümcü öğrencilerim var. Çocuklarla atmadık dönüştürmeye karar verdik. Dönem başından beri tüm öğrencilerim atıklarını atmayarak geri dönüşüme destek sağladılar. Bu destekte Selçuklu Belediyemizin önemli katkıları var. Atık Kumbaram merkezini bize yakın bir noktada kurması bu anlamda belediyemizin sağladığı katkılardan. Buraya ulaşımımızda ve organizasyonu düzenlememizde bize ayrıca destek oldukları için Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenciler 441.50 kg atığı geri dönüşüme kazandırdı

Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 6.sınıf öğrencilerinin dönem boyunca sürdürdükleri atık toplama faaliyetlerinde içresinde plastik, cam, metal, kağıt ve karışık atık olmak üzere toplam 441.50 kg atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün yürüttüğü “Atık Kumbaram” projesinde ise bugüne kadar 108.1 ton atık geri dönüşüme kazandırılırken, vatandaşın ekonomisine 94 bin 600 TL katkı sağlandı. Atık Kumbaram Projesine şuana kadar bin 400’e yakın üye kaydı yapıldı. Proje çerçevesinde Bosna Hersek ve Aydınlıkevler Mahallesinde yer alan iki noktada vatandaşa hizmet verilmeye devam ediliyor.