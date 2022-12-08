Antalya Bilim Merkezi’nin yoğun ilgi gören Astronomi Atölyesi’nde öğrenciler kutup yıldızının değişimini öğreniyor.

Antalya Bilim Merkezi’nin yoğun ilgi gören Astronomi Atölyesi’nde öğrenciler kutup yıldızının değişimini öğreniyor.

Dokuma Park’taki Antalya Bilim Merkezi atölyelerinde en fazla rağbet gören astronomi dersine katılan öğrencilere, kutup yıldızının nasıl değişeceği ve buna bağlı olarak iklim değişikliği anlatılıyor. Dünyanın güneş ve kendi etrafında dönmesinin yanında 3. hareketi olan devinme (prosesyon) öğretilen çocuklara, bu hareketin 26 bin yıl sürdüğü ve 13 bin yıl sonra kutup yıldızı Polaris’in yerini Vega yıldızına bırakacağı barkovizyondan gösteriliyor.

Modelini yaparak öğreniyorlar

Kutup yıldızının Vega olmasıyla kuzey yarım küre için Ocak-Şubat aylarında kayak yapma yerini artık denize girmelere bırakacağını anlatan Astronomi Eğitmeni Hakan Uzakara, bu dönemde Uludağ’da kayak yapılabileceğini çeşitli materyaller ile sunuyor. Çocuklara bu teorik bilgileri veren Uzakara, 1,5 saat süren atölyenin sonunda dünyanın devinme hareketi modelini yapmasını istiyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine hitap eden astronomi atölyesinde, hafta içinde günde 2 kez bilimsel çalışmalar anlatılıyor.