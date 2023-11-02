Ordu’nun Ünye ilçesinde Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından Kızılay Haftası münasebetiyle kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Türkiye genelinde kan ihtiyaçlarına destek çıkmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında düzenlenen protokolle birlikte okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyaları devam ediyor. Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri yaklaşık bin 200 vatandaşlara telefonla ulaşarak kan bağışı konusunda destek olmaları için davet etti. Çok sayıda vatandaş Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerin duyarlılığına sahip çıkarak bağışta bulundu.

“Öğrencilerimizin bu organizasyonu toplum hizmeti çalışması oldu”

Düzenlenen kan bağışı kampanyasının okullarında 6 yıldır devam ettiğini ve öğrencilerin toplum hizmeti çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Oktay Kaynar, “Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasındaki protokolden sonra bizler yaklaşık 6 yıldır kan bağışı konusunda hem öğrencilerimizi bilinçlendirmek hem de 18 yaşından sonra kan bağışçıları olmalarını sağlamak amacıyla bu programı düzenledik. Ayrıca ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak için öğrencilerimizle birlikte bağışçılarımızı çağırdık. Bu organizasyonda hedefimiz dört yüzün üzerinde kan bağışı toplamaktır. Şu an bin 200 kan verecek bağışçılarımıza ulaştık. Zaten bu kan bağışı organizasyonu her iki okulumuzda olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kulüplerimizin yapmış olduğu bir toplum hizmeti çalışması oldu. Genelde baktığımızda toplum herhangi bir doğal afet veya savaş gibi olağanüstü bir durumda kan bağışı duyarlılıklarımız var ama bu gibi durumlarda daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.