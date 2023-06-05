Samsun’da öğrenciler, “Şehrimiz Samsun Projesi” çerçevesinde ziyaret ettikleri 8 asırlık Çarşamba Göğceli Çivisiz Camisi’ne hayran kaldı.

8 asır önce ’kurt boğazı’ tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camisi, yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı haline geliyor. Bölgede meydana gelen birçok depremden etkilenmeden aynı yapısını koruyarak günümüze kadar taşıyan cami, Anadolu’nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

“Şehrimiz Samsun Projesi”

Samsun Büyükşehir belediyesi tarafından “Şehrimiz Samsun Projesi” çerçevesinde düzenlenen gezide rehber olan Yusuf Çetintaş, “Öğrencilerimizi ‘Şehrimiz Samsun’ projesi ile birlikte birçok tarihi ve kültürel noktalarda gezdiriyoruz. Şu anda Çarşamba Çivisiz Cami durağındayız. Çivisiz Cami Samsun’un hatta Türkiye’nin en eski camilerinden birisidir. Çivisiz olarak birbirine geçme tekniği ile caminin yapıldığı görülmekte. Öğrencilerimizin derslerinde gördüğü bu camiyi yakından gösterip cami ve çevresini gezdirme imkanını bulduk” dedi.

“Hiç çivi olmaması, üstündeki desenler çok dikkatimi çekti ve çok beğendim”

Geziye katılan Baruthane Ortaokulu öğrencisi Elif Deva Çağdaş, “Burası çok güzel, ben tarihi zaten çok severim. Camide en çok dikkatimi çeken tahtadan yapılması, hiç çivi olmaması, üstündeki desenler çok dikkatimi çekti ve çok beğendim” ifadelerini kullandı.

Geziye katılan diğer Baruthane ortaokulu öğrencisi Ahmet Esat Çivelek, “Burayı çok beğendim, çok güzel bir yer. Bu caminin Türkiye’de ilk yapılan tahtadan cami olması çok dikkatimi çekti, ondan sonra caminin içindeki tavandaki boyalar dikkatimi çekti” şeklinde konuştu.

“Restorasyon yakın zamanda”

Çivisiz Caminin yakın zamanda restorasyondan geçeceğini söyleyen Göğceli Cami İmamı Ahmet Özköse ise “Bu sene 2023 itibari ile Ramazan ayı içerisinde bir mimar ve bir mühendis gelerek burada 2 günlük bir çalışma yaptı. 2 günlük çalışma sonrasında projelendirme aşamasına geçildi. Önümüzdeki günlerde çok yönlü bir restorasyon çalışması yapılacak” dedi.