Adıyaman Üniversitesi BESYO bölümü öğrencileri, yurt bahçesine fidan dikimi yaptı.

Adıyaman Üniversitesi BESYO bölümü öğrencileri, yurt bahçesine fidan dikimi yaptı.

Adıyaman Üniversitesi BESYO Bölümü öğrencileri ile Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç, topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde kız yurdu bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi. Daha yeşil ve yaşanılır bir dünya için 150 adet zeytin fidanını toprakla buluşturan öğrenciler, doğanın öneminden bahsederek kendilerine her anlamda destek veren hocalarına teşekkür ettiklerini söyledi.