Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nden 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ücretsiz eğitim alan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencileri, 1 yıllık zorlu maratonun ardından neticelenen tercih sonuçlarıyla ailelerinin yüzünü güldürdü. Kurs merkezinin rehber öğretmenleri eşliğinde yapılan tercihlerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte öğrencilerin yüzde 90’ı hedefledikleri üniversitelere girme başarısı gösterdi.

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi’nden 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ücretsiz eğitim alan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencileri, 1 yıllık zorlu maratonun ardından neticelenen tercih sonuçlarıyla ailelerinin yüzünü güldürdü. Kurs merkezinin rehber öğretmenleri eşliğinde yapılan tercihlerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte öğrencilerin yüzde 90’ı hedefledikleri üniversitelere girme başarısı gösterdi.

Tepebaşı Kurs Merkezi’nden eğitim alan ve önemli başarılara imza attan öğrencileri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçtiğimiz dönemde kurs merkezimizden eğitim alan ve YKS’ye giren öğrencilerimizden yüzde 90’ı hedefledikleri üniversitelere girdi. Önemli bir başarı öyküsü yazan öğrencilerimizi diş hekimliği, hukuk, eğitim, mühendislik ve mimarlık başta olma üzere birçok önemli fakültelere yerleştirdik. Üniversite yaşamlarında da öğrencilerimizin aynı azim ve gayretle başarıya koşacaklarına yürekten inanıyorum. Çünkü yorulmadan, terlemeden başarı elde edilemiyor. Hem ailelerimizi hem de devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.