Kastamonu’nun Tosya ilçesinde öğrenciler, düzenlenen piknikte eğitim yılının stresini geleneksel oyunlarla attı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu tarafından, öğrencilerin eğitim yılı boyunca yaşadıkları stresi atmaları için piknik düzenlendi. Yeşil doğasıyla meşhur Tosya Üç Oluklar’da düzenlenen sene sonu piknik etkinliğinde öğrenciler geleneksel çocuk oyunları ile eğlenme fırsatı buldu. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu Müdürü Mehdi Toğrul, öğrenciler ve aileleri ile yapılan etkinliğin sıcak geçtiğini ifade ederek, öğrenci, öğretmen ve velilerin bir arada vakit geçirmesinin faydasına dikkat çekti.