Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret eden Yaylacık ilköğretim Okulu öğrencileri, yerel yönetimlerle ilgili ders konusunda bilgileri ilk ağızdan dinledi.

Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nı öğretmenleri ile birlikte ziyaret eden Yaylacık ilköğretim Okulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinin konusu olan Yerel Yönetimler konusunu yerinde işledi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar, Engin Yener ve Mehmet Temurtaş, öğrencilerle bir araya gelerek onlara yerel yönetimlerin görevlerini ve Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Öğrenciler de Başkan Yardımcılarına merak ettikleri konularda sorular sordu. Ders konusunu, çalışmaları yapan isimlerden dinleyen öğrenciler daha sonra Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni de gezdi. Bakım Merkezi’nde Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, sokak hayvanları için neler yaptıklarını anlattı. Öğrenciler, bakımları devam eden can dostlarla yakından ilgilendi.