Kocaeli’de bazı öğrenciler yeni yıla 7/24 açık olan kütüphanede ders çalışarak girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençleri ziyaret ederek meyve ve kitap hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Milli İrade Meydanı Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Büyükakın, yeni yıla kütüphanede giren gençlere meyve ve kitap hediye etti. Büyükakın’ı karşılarında gören öğrenciler hem şaşırdı hem de sevindi. Başkan Büyükakın, "Yarının daha güçlü Kocaeli’si ve Türkiye’si gençlerin omuzlarında yükselecek. 2025 yılı, gençlerimiz için daha fazla fırsatın sunulacağı bir yıl olacak. Bizler de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.