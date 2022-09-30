Öğrenci dostu fiyatlarla üç öğün, beseleyici menüler sunan Anadolu Üniversitesi, yemekhane hizmetlerinde öğrencilerini memnun edecek bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Öğrenci dostu fiyatlarla üç öğün, beseleyici menüler sunan Anadolu Üniversitesi, yemekhane hizmetlerinde öğrencilerini memnun edecek bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Bu çerçevede yeni akademik yılın başlangıcı için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen “Menüyü Sen Belirle” anketiyle, akademik yılın ilk öğle yemeği menüsü öğrencilerin tercihine sunuldu. Keyifli ve eğlenceli paylaşımlarla gerçekleşen anketin sonucunda oy çoğunluğuyla öğrencilerin belirlediği menü, “Mercimek çorbası, püreli soslu köfte, çoban salata, supangle” olarak belirlendi. Yeni akademik yılın açılışı olan 3 Ekim Pazartesi günü servis edilecek olan öğle yemeği menüsünün anketine 50 bine yakın öğrenci katılım gösterdi. Öğrencilerin oylamasına sunulan anket Anadolu Üniversitesinin resmi Instagram adresinden paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleriyle akademik yıl boyunca devam edecek uygulama ile her ayın ilk günün menüsü öğrenciler tarafından belirlenecek. Öğrenciler, “Menüyü Sen Belirle” anketine Anadolu Üniversitesinin resmi Instagram (@anadoluuniv) hesabı üzerinden katılabilecek.