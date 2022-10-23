Tepebaşı Belediyesinin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesinin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesinin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde yeni yerinde öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor. Öğrencilere, hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan “Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No:2” adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmaya yeni dönemde de devam ediyor. Öğrenciler ise verilen yemek desteğinden memnun olduklarını belirtiyor.