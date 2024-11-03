Tepebaşı Belediyesi’nin, Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti, ’Gel beraber olsun’ sloganı ile yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için başlattığı ücretsiz yemek hizmeti öğrenciler ile eğitim döneminde buluşmaya devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Hizmetten yararlanan öğrenciler de, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve emeği geçenlere her zaman kendilerinin yanında olmasından ötürü teşekkürlerini iletiyor.