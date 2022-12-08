Tepebaşı Belediyesinin Melih Savaş Yaşam Köyü’nü ziyaret eden lise öğrencileri, merkezleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tepebaşı Belediyesinin Melih Savaş Yaşam Köyü’nü ziyaret eden lise öğrencileri, merkezleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen merkezleri, görenlerden beğeni toplamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi’nin birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban’ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü de faklı ziyaretçileri ağırlıyor. Son olarak Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 27 öğrenci, Yaşam Köyü’ndeydi. Öğrenciler İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Beceri ve Sanat Atölyesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yetkililerden birimler hakkında bilgiler alan öğrenciler, merak ettikleri soruları da sordu.

Öğrenciler Yaşam Köyü’nü çok sevdiklerini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkililerine de teşekkür etti.