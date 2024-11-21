Çankırı’da AFAD tarafından okulda düzenlenen tatbikatta öğrenciler yangınlara müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi.

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilere yangın ve yangın sırasında tahliye süreçleri ile ilgili eğitim, afet anında alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verildi. Teorik eğitim ardından düzenlenen tatbikatta öğrenciler, yangın esnasında tahliye ve yangına yangın tüpüyle müdahale etmeyi uygulamalı olarak öğrendi.