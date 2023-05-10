Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri’nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, masal anlatımlarıyla eğlenerek hayal güçlerini geliştirdi.

Kocaeli genelinde öğrenim gören dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla Kocaeli Valiliği himayesinde başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi çerçevesinde Değirmendere’de masal anlatımı etkinliği düzenlendi. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, masal anlatımlarıyla eğlenerek hayal dünyalarını geliştirdi. Gölcük’te bin 169 öğrenci ile sürdürülen Kocaeli ÖNEM Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Müfit Saner İlkokulu ve Şehit Cengiz Topel İlkokulu’ndan toplam 60 öğrenci katıldı. Öğrenciler Masalcı Abla’nın anlatımları ile masal dolu bir gün geçirdiler.