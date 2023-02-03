Ara tatilde öğrencilerin yaptıkları deneyler ile vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyan Bilim Yunusemre, “Veli-Çocuk Etkinliği” ile de hem öğrencilerin hem de ailelerinin güzel vakit geçirmesini sağladı.

Ara tatilde öğrencilerin yaptıkları deneyler ile vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyan Bilim Yunusemre, “Veli-Çocuk Etkinliği” ile de hem öğrencilerin hem de ailelerinin güzel vakit geçirmesini sağladı.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, TÜBİTAK ortaklığıyla hayata geçirdiği Bilim Yunusemre, ara tatilde de öğrencilerin güzel vakit geçirmesini sağladı. 6-14 yaş arası öğrenciler, Matematik, Doğa Bilimleri, Girişimcilik, Astronomi, Tasarım, Teknoloji ve Tarım Teknolojileri Atölyesinde etkinlikler yaptı. Ara tatilde öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlayan Bilim Yunusemre, gerçekleştirilen Veli - Çocuk Etkinliği’nde de onların aileleri ile birlikte deney yapmasına, güzel vakit geçirmelerine imkan tanıdı. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.