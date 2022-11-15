Eskişehir’de Milli İrade İlkokulu’ndaki öğrenci ve velilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir’de Milli İrade İlkokulu’ndaki öğrenci ve velilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Milli İrade İlkokulu yönetimi tarafından geçen yıl düzenlenen kampanyanın ardından, bu yıl da fidan dikme etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde fidanların dikildiği alana Milli İrade İlkokulu Hatıra Ormanı adı verildi. Fidan dikim törenine öğrenmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Onlarca fidan toprakla buluşturulurken, önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerin de yapılacağı belirtildi.